News von Trading-Treff.de Die Reaktion des Marktes bei DAX und EURUSD auf die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreise hat es in sich gehabt. Der DAX ließ die Flügel hängen und hat die Korrektur weiter ausgebaut. Im EURUSD ging es ebenfalls heftig zur Sache. Die Wahrscheinlichkeit einer früheren Zinssenkung in der EU macht ordentlich Druck auf die FX-Paarung. Was die Charts zur aktuellen Lage sagen, welche Handelsmöglichkeiten sich ergeben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...