EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Nynomic AG: Tochtergesellschaft Spectral Engines und Kraemer Elektronik setzen mit dem LabScanner Plus® neue Maßstäbe in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle



11.04.2024 / 10:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nynomic AG: Tochtergesellschaft Spectral Engines und Kraemer Elektronik setzen mit dem LabScanner Plus® neue Maßstäbe in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle

Wedel (Holst.), 11.04.2024 Die in der Nynomic AG integrierte Tochtergesellschaft Spectral Engines GmbH und die Kraemer Elektronik GmbH präsentieren aktuell auf der Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik, Biotechnologie - analytica 2024 - erstmals den im Rahmen ihrer strategischen Technologiepartnerschaft gemeinsam entwickelten LabScanner Plus®. Die Technologiepartnerschaft hat das Ziel, den Fortschritt der pharmazeutischen Qualitätskontrolle durch innovative Lösungen zur Produktkonformität zu beschleunigen und neue Benchmarks für Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der pharmazeutischen Prüfung zu setzen. Als renommiertes Unternehmen entwickelt und produziert Kraemer Elektronik hochwertige Messsysteme für Schüttgüter in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie und verfügt über ein innovatives Produkt- und Serviceportfolio für Tablettenprüfsysteme. Der LabScanner Plus® markiert einen bedeutenden Meilenstein für beide Unternehmen. Dieses innovative Produkt ist das direkte Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen und zeigt die Synergien zwischen den präzisen Messsystemen von Kraemer Elektronik und den fortschrittlichen Spektralmesstechnologien von Nynomic. Basierend auf umfangreichen Erfahrungen in der MEMS-basierten Nahinfrarot-Spektralmesstechnologie und AI-Know-how in einem regulierten Umfeld erhöht der LabScanner Plus® die Präzision und Effizienz der pharmazeutischen Qualitätskontrolle deutlich. Durch die Integration des spektralen Fingerabdrucks von Inhaltsstoffen, die Erstellung von KI-gesteuerten Konformitätsmodellen und die Gewährleistung der globalen Zugänglichkeit der Ergebnisse über integrierte Cloud-Lösungen werden die komplexen Bedürfnisse der Branche und der Kunden optimal adressiert. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 530 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com

Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de



11.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com