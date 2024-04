Lange Zeit glich Walt Disney an der Börse einem guten Film, den aus irgendwelchen Gründen doch keiner sehen will. 2024 hat sich das Bild geändert und die Aktie ist der Blockbuster im Dow Jones mit einer Performance von 30 Prozent. Nun ist der Titel an einer großen Hürde angekommen. Wie viel Power hat Disney noch?

Den vollständigen Artikel lesen ...