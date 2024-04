© Foto: Unsplash



Inflation hin oder her, Zinssenkungen hin oder her - laut der Analysten der Bank of America (BofA) wird sich der Aktienkurs von Rivian in den kommenden zwölf Monaten verdoppeln. Die Bank of America hat das Kaufen-Rating für die Rivian-Aktie bestätigt und das Kursziel aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwierigkeiten von 25 auf 21 US-Dollar gesenkt. Das neue Kursziel impliziert aber immer noch ein sattes Aufwärtspotenzial von 104 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. BofA-Analyst John Murphy sagt, dass sich die Investoren auf die Nachfrage der Autokäufer nach E-Fahrzeugen konzentrieren - es mache also Sinn, zu sagen, dass die "Nachfrage" für Rivian wichtig ist. Vergangenes Jahr hat …