Universal Copper Ltd. gab bekannt, dass die Inhaber der Stammaktien des Unternehmens und die Inhaber der Optionen zum Erwerb von Aktien auf der außerordentlichen Hauptversammlung mit überwältigender Mehrheit für den Sonderbeschluss gestimmt haben, den zuvor angekündigten Plan of Arrangement mit Vizsla Copper Corp. zu genehmigen, wonach Vizsla Copper alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien im Tausch gegen 0,23 Stammaktien von Vizsla Copper für jede gehaltene Aktie erwerben wird. Darüber hinaus werden die ausstehenden Optionen des Unternehmens in Optionen von Vizsla Copper umgewandelt und die ausstehenden Warrants des Unternehmens werden ausübbar, um Vizsla Copper-Aktien in einer Anzahl und zu Ausübungspreisen zu erwerben, die entsprechend dem Umtauschverhältnis angepasst werden. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 60% auf den volumengewichteten 10-Tage-Kurs von 0,015 $ pro Aktie am 12. Februar 2024.



Das Unternehmen wird eine endgültige Verfügung des Superior Court of British Columbia beantragen, um das Arrangement am 16. April 2024 zu genehmigen. Es wird erwartet, dass die Aktien nach Abschluss des Arrangements nicht mehr an der TSX Venture Exchange und an der Frankfurter Börse notiert sein werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

