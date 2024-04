Köln (www.fondscheck.de) - Im März herrschte eine freundliche Stimmung an den Märkten vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Defensiv Fonds (ISIN LU0163675910/ WKN 214466).Der Sauren Global Defensiv A erfreute im März mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,4%.An den Rentenmärkten sei die Rendite von Staatsanleihen hoher Bonität leicht zurückgegangen. Entsprechend hätten die Anleihen Kursgewinne verbucht. Unternehmensanleihen hätten sich noch etwas besser als Staatsanleihen entwickelt. ...

