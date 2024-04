Die Verkäufe von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in China sind im März wieder deutlich angestiegen - allein gegenüber dem Februar um 85 Prozent. Bei der Delle zum Jahresbeginn handelte es sich allerdings auch um eine typisch saisonale Erscheinung. Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten lag der Absatz von New Energy Vehicles (NEV) in China im vergangenen Monat bei rund 883.000 Einheiten. Das ...

