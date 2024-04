Das Europäische Parlament unterstützt den eingeschlagenen Weg zu neuen CO2-Standards für Lkw und Busse in der EU: Dadurch werden aller Voraussicht nach alle neuen Busse ab 2035 und fast alle neuen Lkw ab 2040 emissionsfrei sein. Der Europäische Rat muss nun noch zustimmen - was aber als Formalie gilt. Die Europäischen Parlamentarier haben am Mittwoch eine neue, bereits mit dem Rat abgestimmte Verschärfung der CO2-Reduktionsziele für Hersteller schwerer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...