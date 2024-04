Mallorca ist für TUI noch immer eine der wichtigsten Reisedestinationen, weshalb der Konzern stets auch ein Auge auf die Bedürfnisse der Bevölkerung hat. Schließlich finden sich dort auch nicht wenige Mitarbeiter, welche den Kunden ihren Urlaub so angenehm wie möglich gestalten sollen.Anzeige:Probleme gibt es in der beliebten Region derzeit unter anderem in Form eines angespannten Wohnungsmarkts. TUI-Chef Sebastian Ebel äußerte sich dazu nun in einem Interview mit der "Mallorca Zeitung" und äußerte einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...