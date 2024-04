Zürich/Tallinn (ots) -Zerofy (https://www.zerofy.net/de/), ein Unternehmen, das ein Home Energy Management System (HEMS) anbietet, gab heute den Start seines White-Label-Angebots für Solarinstallateure und Energieversorger bekannt. Die cloudbasierte HEMS-Software von Zerofy funktioniert ohne zusätzliche Energiemanager-Hardware, was die Installation einfach, schnell und kostengünstig macht.Die Algorithmen der Software steuern automatisch Cloud-verbundene Geräte wie Solar-Wechselrichter, E-Autos, Wallboxen und Wärmepumpe. Die App für Endnutzer zeichnet sich durch ihre benutzerfreundliche und moderne Benutzeroberfläche aus und ist für iOS und Android verfügbar. Benutzer verbinden ihre Geräte über ihre Cloud-Konten und können dann direkt von einer Vielzahl von Funktionen wie Energieverbrauchsanalyse, PV-Eigenverbrauchsoptimierung, E-Auto-Laden mit PV-Überschuss und dynamischen Stromtarifen usw. profitieren. Die zur Steuerung eingesetzten intelligenten Algorithmen sparen somit bequem und automatisch Energiekosten und reduzieren Emissionen. Die Plattform unterstützt bereits Hunderte von Geräten von Dutzenden von Anbietern.Die White Label Version dieser Plattform ermöglicht es Installateuren und Energieversorgern, die HEMS-App unter ihrer eigenen Marke zu vertreiben. Die Verwendung von Cloud-Lösungen ohne zusätzliche Hardware erlaubt es Installateuren oder Energieversorgern, ihre eigene HEMS-App in weniger als 30 Tagen zur Marktreife zu bringen. Dank der Integration einer Vielzahl von Geräte-Anbietern gewährleistet die Lösung Flexibilität und Offenheit. Die digitale Plattform ermöglicht nicht nur eine einfache Einbindung in bestehende Geschäftsprozesse, sondern legt auch den Grundstein für neue Geschäftsmodelle, einschließlich wiederkehrender Umsatz-Modelle."In den letzten Jahren konnten wir eine rasante Ausbreitung von Solaranlagen, E-Autos und Wärmepumpen in europäischen Haushalten beobachten. Wir sehen außerdem zunehmend, dass Solarinstallateure und Stromversorger ihren Kunden ganzheitliche Lösungen anbieten wollen, einschließlich des Home Energy Managements. Die cloudbasierte Energiemanagement-Plattform von Zerofy bietet Anbietern einen schnellen Markteintritt und eine benutzerfreundliche und kosteneffiziente Lösung für ihre Endkunden, alles unter der eigenen Marke.", sagt Till Quack, Mitgründer von Zerofy."Außerdem stellt die Einführung von dynamischen Stromtarifen bis 2025 vor allem kleinere Energieversorger wie Stadtwerke vor die Herausforderung, ihren Kunden in kurzer Zeit eine Lösung anzubieten, die eine effiziente Nutzung dieser neuen Angebote erlaubt", ergänzt Till Quack.Über ZerofyZerofy ist ein Technologieunternehmen mit einer Plattform für Home Energy Management, die Haushalten hilft, die Energiewende zu Hause umzusetzen. Zerofy wurde 2022 von Criss Uudam (Estland) und Till Quack (Schweiz) gegründet, Unternehmer und Produktentwickler mit komplementärer Expertise in Softwareentwicklung, erneuerbaren Energien und Finanzierung, unter anderem bei Apple, Meta und ABB. Das Unternehmen erhielt Venture Capital-Finanzierung von Union Labs Ventures und Angel-Investoren.LinksWebsite: https://zerofy.net/White Label-Angebot: https://zerofy.net/de/b2b.htmlPressekontakt:comms@zerofy.netOriginal-Content von: Zerofy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100098381/100918210