Coinbase, eine führende Plattform im Bereich der digitalen Währungen, erlebte kürzlich signifikante Insider-Transaktionen, als ein einflussreicher Direktor und Mitbegründer einen bedeutenden Anteil seiner Aktien veräußerte. Am 8. April 2024 wurden Aktien im Wert von rund 4,2 Millionen Dollar zu Preisen zwischen 250,83 und 260,12 Dollar je Aktie verkauft. Diese Verkäufe fanden gemäß einem vorausgeplanten Handelsplan statt, der Insiderhandel auf Basis nicht öffentlicher Informationen verhindern soll. Im Zuge dieser Transaktionen wandelte der Direktor auch eine Anzahl von Aktien der Klasse B in Aktien der Klasse A um, was allerdings seine Gesamtanzahl an wirtschaftlichen Anteilen nicht veränderte. Trotz des Verkaufs behält er über unterschiedliche Trusts und Investmentpartnerschaften immer noch eine erhebliche Anzahl indirekter Anteile. Die Marktteilnehmer und Analysten [...]

