Costco Wholesale Corporation, der Betreiber von Großhandelslagern, hat kürzlich einen bemerkenswerten Anstieg des Umsatzes gemeldet. Im letzten Marktbericht erreichte die Aktie (COST) 722,58 $, ein Plus von 0,56% gegenüber dem Vortag. Diese Entwicklung steht in Kontrast zum S&P 500, der einen Verlust von 0,95% verzeichnete. Die Bekanntgabe einer deutlichen Steigerung der Umsätze im März auf 23,48 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 9,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht, wirkte sich positiv aus. Über einen Zeitraum von 31 Wochen stiegen die Nettoverkäufe auf 146,64 Milliarden Dollar, ein Wachstum von 6,4%. Dies spiegelt sich auch in der Wachstumsrate des E-Commerce wider, der in fünf Wochen um stolze 28,3% zulegte.

Quartalsdividende und Analystenprognosen

Die Costco-Aktie wird unter Beobachtung gehalten, insbesondere im [...]

