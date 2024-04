© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die US-Inflationsdaten haben die Aktie von Kinobetreiber AMC Entertainment am Mittwoch auf ein neues Allzeittief abstürzen lassen.AMC Entertainment fällt auf neues Allzeittief Die Aktie des finanziell schwer angeschlagenen Kinobetreibers AMC Entertainment steht weiter unter Druck. Am Mittwoch verzeichnete das Papier mit einem Tagestiefstkurs von 2,77 US-Dollar den niedrigsten Stand aller Zeiten. Neuigkeiten aus dem Unternehmen selbst gab es keine, für den erneuten Kursrutsch dürften daher vor allem die US-Inflationsdaten sowie das schwache Gesamtmarktumfeld verantwortlich gewesen sein. US-Inflation lässt Anleiherenditen in die Höhe schnellen Die erneut über den Erwartungen liegenden …