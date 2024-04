Dietmar Bläsing geht zum Monatsende nach 40 Jahren bei den VOLKSWOHL BUND Versicherungen in den Ruhestand. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender des Versicherers ist ab Mai Dr. Gerrit Böhm. Neu im Vorstand sind außerdem Stefanie van Holt und Klaus Keßner. Dietmar Bläsing, der Sprecher der Vorstände der VOLKSWOHL BUND Versicherungen, geht nach über 40-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen am 30.04.2024 in den Ruhestand. Bläsing ist einer der dienstältesten Vertriebsvorstände der Versicherungsbranche ...

