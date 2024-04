Drei weitere Maklerhäuser schließen sich der Guarantee Advisor Group an. Damit dehnt sich das Maklernetzwerk weiter in den Regionen aus. Bei den Unternehmen handelt es sich um die Versicherungsmakler Klawonn Assekuranz GmbH, ProConsult GmbH und Contrust Versicherungsmakler GmbH. In der Guarantee Advisor Group (GA-Group) haben sich mittlerweile 33 überwiegend inhabergeführte, mittelständische Versicherungsmakler zusammengeschlossen und bündeln so ihre Kompetenzen und ihr Volumen. Mit insgesamt 416 ...

