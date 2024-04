DJ PTA-News: 4basebio PLC: 4basebio kündigt die Lieferung seiner opDNAT DNA-Produkte für das Impfstoffprogramm eines Tier-1-Pharma-Kunden an

Over (pta/11.04.2024/12:00) - 4basebio PLC (AIM: 4BB), ein innovationsorientierter Anbieter von neuartigen synthetischen DNA-Produkten und einer nicht-viralen, thermostabilen Nukleinsäure-Transportplattform, gibt die Lieferung seiner synthetischen HQ-DNA an ein Tier-1-Pharmaunternehmen bekannt. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer opDNAT-Evaluierungsstudie ist unser Kunde nun zu HQ opDNAT für späte präklinische Studien für ein mRNA-Impfstoffprogramm übergegangen. Die Lieferung von Material der Qualität GMP für klinische Studien wird für das dritte Quartal erwartet.

Dr. Heikki Lanckriet, CEO des Unternehmens, kommentierte: "Dies ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen und sowohl in Bezug auf die Produktmenge als auch auf den Wert von Bedeutung. Es ist eine klare Anerkennung der Stärken unserer synthetischen DNA-Produkte, unserer Produktqualität und unserer Produktionsmöglichkeiten."

"Es besteht ein starkes Interesse an unseren synthetischen DNA-Produkten, und wir unterstützen jetzt eine wachsende Zahl von Projekten in der Klinik. Wir gehen davon aus, dass sich die Kundenakquise und die Umsatzgenerierung weiter beschleunigen werden, wenn unsere wachsende Kundenbasis ihre klinischen Programme vorantreibt."

