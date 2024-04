Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / - 11. April 2024 - Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC:HPSIF) (FWB:E092) ("Hybrid" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Hersteller von industriellen, brennstofffreien Energielösungen, berichtet über den erfolgreichen Verkauf und die Lieferung von ersten Kaufeinheiten an einen globalen Glasfaser-Internetanbieter in Kalifornien. Nach Monaten intensiver Tests entschied sich dieser Kunde für HPS Batt Pack Energy als seine bevorzugte Notstromlösung und möchte diese auch an anderen Standorten einsetzen.

Dieser erste Auftrag stellt eine kontinuierliche Bereitstellung von brennstofffreier Notstromversorgung für die wichtigsten Infrastrukturen des Kunden dar und spielt eine entscheidende Rolle für die wesentlichen Dienstleistungen des Unternehmens. "Die zahlreichen Netzwerkgeräte auch bei Stromausfällen mit zuverlässiger und sauberer Energie zu versorgen, ist für die Weiterführung der geschäftlichen Aktivitäten und der Sicherheitsmaßnahmen unseres Kunden unerlässlich", sagte Francois Byrner, CEO von Hybrid Power Solutions. "Eine zuverlässige Stromversorgung ist wesentlich für die Ertragsgenerierung, weshalb schnell einsatzfähige Notstromlösungen bei Netzwerkbetrieben unverzichtbar sind."

Das Batt Pack Energy wurde ursprünglich für den Bergbausektor konzipiert und kommt jetzt auch bei Verkehrs-, Bau- und militärischen Anwendungen zum Einsatz. Mit einem stabilen Äußeren für den täglichen Einsatz bietet das Batt Pack Energy eine Dauerleistung von 3.000 W und eine Spitzenkapazität von bis zu 6.000 W. Außerdem ist das Batt Pack Energy stoß- und vibrationsfest sowie wetterfest bis zu einer Temperatur von bis zu -30°C, sodass es für den zuverlässigen Betrieb unter extremen Wetterbedingungen ausgelegt ist.

"Wir sind stolz darauf, unsere Kunden mit innovativen und vielseitigen Stromlösungen, die ihre kritischen Betriebsanforderungen erfüllen, unterstützen zu können", fügte Francois Byrne hinzu. "Der Einsatz unserer Batt-Pack-Energy-Einheiten unterstreicht unser Engagement, zuverlässig, effiziente und nachhaltige Energielösungen für wichtige Dienstleistungen zu liefern."

Außerdem berichtet das Unternehmen über die Vertragserneuerung mit MIC Market Information & Content Publishing GmbH ("MIC") (Adresse: Gerhart-Hauptmann-St. 49b 51379 Leverkusen; E-Mail: contact@micpublishing.de; Telefon: +49 2171-7766628) über Marketingdienstleistungen bis zum 30. Mai 2024 oder bis das Budget aufgebraucht ist. MIC wird ihre Online-Programme nutzen, um die Aufmerksamkeit und das Interesse der Investoren am Unternehmen durch verschiedene Online-Plattformen sowie Methoden des Engagements zu steigern. Dafür erhält MIC 250.000 €. Die Marketingaktivitäten erfolgen per E-Mail, Facebook und Google. MIC steht, mit Ausnahme früherer Marketingaufträge, in keiner früheren Beziehung zum Unternehmen und erhält keine Aktien des Unternehmens als Vergütung.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen

Francois Byrne

CEO und Direktor

mailto:invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

http://www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für saubere Energie, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel "HPSS" notiert ist. Hybrid ist auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert und bietet Produkte an, die die Art und Weise, wie Branchen den Zugang zu Strom und Energiespeicherung angehen, neu definieren. Durch die Schwerpunktlegung auf Innovation und Verantwortung für die Umwelt ist HPS weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kosteneffizienter Energielösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein", "beabsichtigt", "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich anders ausfallen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74222Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74222&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA44861U4063Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17973227-hybrid-power-solutions-liefert-notstromeinheit-globalen-glasfaser-internetanbieter