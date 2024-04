Borussia Dortmund ist im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid gestern noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Denn nach einem äußerst schwachen Start in das Match und einem raschen Rückstand von 0:2 kam das Team am Ende immerhin noch zu einem keineswegs aussichtslosen 1:2. Natürlich wird es am kommenden Dienstag im Signal-Iduna-Park sehr schwierig werden, diesen Rückstand gegen eine der defensivstärksten Mannschaften Europas aufholen zu können. Dennoch machte den ...

