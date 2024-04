SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler BYD will seine eigenen Innovationen und die Expansion in Übersee trotz zunehmenden Gegenwinds weiter vorantreiben. Der Aufsichtsrats-Sekretär von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296) teilte mit, dass das Unternehmen seine technischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...