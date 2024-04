Oldenburg (www.anleihencheck.de) - Der wichtige amerikanische Volkswirt Milton Friedman hatte vor vielen Jahren gemeint, nichts sei so dauerhaft wie ein vorübergehendes Programm der Regierung, so die Experten von LOYS.Denke man an die Schaumweinsteuer zur Finanzierung der deutschen Kriegsmarine vor dem Ersten Weltkrieg oder an den leidigen Solidaritätszuschlag, der nur für ein Jahr Gültigkeit haben sollte und nun bereits seit mehr als drei Jahrzehnten fröhliche Urständ feiere, dann erkenne man sogleich, dass Milton Friedman einem scheinbar universalen Muster auf der Spur gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...