Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Kreditanstalt für Wiederaufbau nimmt über eine Anleihe (ISIN DE000A382475/ WKN A38247) frisches Kapital in Höhe von 5 Milliarden Euro auf, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 26.04.2029 werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 2,625% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 26.04.2025. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Fitch vergebe ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 11.04.2024) (11.04.2024/alc/n/a)

