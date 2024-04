Der Goldpreis liegt derzeit bei 2344 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,32 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Betrachtet man das bisherige Wochenergebnis, verzeichnet Gold eine positive Veränderung von 0,69 %. Dieser Anstieg wird durch die wachsende Nachfrage nach sicheren Anlagen vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und Inflationsängste getrieben. In diesem Kontext nehmen wir eine tiefgehende Analyse vor, um die Beweggründe hinter diesen Zahlen und die möglichen Zukunftsaussichten für Investoren zu ...

