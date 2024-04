Cancom präsentierte auf der German Small Cap Select Konferenz von mwb research, einem vierteljährlichen Konferenzformat börsennotierter Unternehmen in Deutschland. Das Investor-Relations-Team von Cancom hielt eine Präsentation, in der die starke Positionierung von Cancom in seinen Märkten hervorgehoben wurde. Trotz der Herausforderungen in der Branche aufgrund der gedämpften Nachfrage aus dem deutschen Mittelstand erwartet das Unternehmen eine Belebung der Aufträge in der zweiten Jahreshälfte, da die Kundennachfrage nach IT-Dienstleistern weiter steigt. Für das GJ24 wird eine Margenausweitung erwartet, wobei sich die Bruttomarge und die EBIT-Marge verbessern sollen. Nach dem abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramm hält Cancom 1,7 Mio. eigene Aktien (ca. 4,55% des Grundkapitals), die nach Einschätzung der Analysten von mwb research ebenfalls eingezogen werden sollten. Rechnerisch erhöht sich dadurch das Ergebnis je Aktie für die verbleibenden Aktien sowie das DCF-basierte Kursziel von mwb research auf EUR 33,00 (alt: EUR 31,00) und bleibt ein KAUFEN. Eine Aufzeichnung der Präsentation finden Sie unter https://research-hub.de/events. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken