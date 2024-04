Estée Lauder gab heute bekannt, dass das Unternehmen die gefeierte koreanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin IU als neueste globale Markenbotschafterin engagiert hat. IU wird die erste globale Markenbotschafterin von Estée Lauder aus Korea und Teil der Kampagnen für die Hero-Franchises Advanced Night Repair und Double Wear der Marke sein. Die erste Kampagne von IU startet im April 2024. IU reiht sich in das aktuelle Aufgebot der globalen Botschafterinnen von Estée Lauder ein, zu denen Ana de Armas, Amanda Gorman, Bianca Brandolini D'Adda, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Imaan Hammam, Karlie Kloss, Manushi Chhillar und Yang Mi gehören.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240411387954/de/

Estée Lauder Signs Korean Singer and Actress IU as New Global Brand Ambassador (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns, IU als neueste globale Markenbotschafterin von Estée Lauder willkommen heißen zu dürfen", erklärte Justin Boxford, Global Brand President, Estée Lauder. "IU ist eine der einflussreichsten Künstlerinnen unserer Zeit. Sie hat durch ihre Musik und ihre außergewöhnliche Präsenz in den sozialen Medien auf so tiefe und bedeutsame Art und Weise eine Verbindung zu ihren Fans auf der ganzen Welt aufgebaut. Wir freuen uns, mit einer so talentierten und inspirierenden Künstlerin zusammenarbeiten zu können, deren Bedeutung und weitreichende Popularität uns die Möglichkeit geben wird, eine neue Generation Verbraucher in Asien und auf der ganzen Welt anzusprechen."

"Ich freue mich unglaublich, mit Estée Lauder zu arbeiten", sagte IU. "Estée Lauder ist eine Kultmarke, die von einer inspirierenden weiblichen Führungspersönlichkeit gegründet wurde und von so vielen Frauen auf der ganzen Welt geliebt wird. Ich fühle mich sehr geehrt, Teil davon zu sein."

"Über die letzten 16 Jahre ist IU eine Pionierin im Hinblick auf jeden Aspekt ihrer Karriere gewesen. Sie hat mir ihrem Talent, ihrer Leidenschaft und ihrer Hingabe Fans auf der ganzen Welt inspiriert. Abgesehen von ihrer Starpower sind es vor allem ihre Zielstrebigkeit und ihr Bedürfnis, anderen etwas zurückzugeben, die eine perfekte Verbindung zu den Kernwerten unserer Marke bilden", sagte Kyumoon Lee, Senior Vice President/General Manager, Estée Lauder Asia Pacific.

Über IU

IU ist eine südkoreanische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Philanthropin. Aufgrund ihrer Karriere, die sich über 16 Jahre erstreckt, ist IU eine der populärsten und beliebtesten Künstlerinnen in Korea und ganz Asien. Bis heute hat sie sechs Studioalben, 9 EPs und über 30 Singles herausgebracht, so auch O.S.Ts. Außerdem ist sie weltweit für ihre Rollen in TV-Dramen und Filmen bekannt, u.a. in Broker, Hotel del Luna, My Mister. Als multitalentierte Künstlerin inspiriert sie durch ihre Texte, ihre Stimme und ihre Authentizität Fans aus mehreren Generationen. Außerdem setzt sie sich unermüdlich für wohltätige Zwecke ein und motiviert Künstler aus der Branche dazu, es ihr gleichzutun. Im Februar 2024 hat IU ein neues Album veröffentlicht, The Winning, und ihre erste Welttournee durch Asien, Europa und Nordamerika gestartet.

Über Estée Lauder

Die Marke Estée Lauder ist das Aushängeschild von The Estée Lauder Companies Inc. Gegründet wurde das Unternehmen von Estée Lauder, einer der ersten Unternehmerinnen der Welt. Heute führt die Marke ihr Erbe fort, indem sie die innovativsten, anspruchsvollsten und leistungsstärksten Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie Kultdüfte kreiert allesamt geprägt von einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen. Heute ist Estée Lauder in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt und an Dutzenden von Kontaktpunkten für seine Kunden da vom Ladengeschäft bis hin zur digitalen Welt. Und jede dieser Kundenbeziehungen reflektiert die kraftvolle und authentische Sichtweise von Estée.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

