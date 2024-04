© Foto: Rodrigo Abd / AP - dpa



Die Aktie des Weltmarktführers von Lithium-Verbindungen Albemarle kann innerhalb von zwei Tagen gleich zwei Kaufempfehlungen auf sich vereinen.Die Lithium-Preise ziehen nach Jahren des ununterbrochenen Preisverfalls wieder an. Davon profitieren auch die Papiere von Albemarle, dem weltgrößten Hersteller von Lithium-Verbindungen - dessen Aktie sieht nach einer vor der Vollendung stehenden Bodenbildung äußerst konstruktiv aus. Doch nicht nur charttechnisch verbessert sich die Ausgangslage für eine Erholungsrallye der Papiere, auch das Sentiment hellt sich auf. Gleich zwei Upgrades von Wall-Street-Analysten kann Albemarle in den vergangenen zwei Tagen auf sich vereinen. Bank of America hebt …