Jetzt ist es offiziell: Mehr als zwei Monate nach der Adhoc-Mitteilung legt Novartis das offizielle Übernahmeangebot für Morphosys vor. Vom heutigen Donnerstag an haben die Aktionäre bis Mitte Mai Zeit, ihre Aktien dem Schweizer Pharma-Riesen anzudienen. Der Kurs des Biotech-Unternehmens schiebt sich weiter in Richtung des Angebotspreises. Am Donnerstag hat Novartis seine Unterlagen für das freiwillige, öffentliche Übernahmeangebot von Morphosys vorgelegt. Wie bereits in der Adhoc-Mitteilung am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...