Erwartungsgemäß verzeichnete Gerresheimer in Q1 Gegenwind durch den Abbau von Lagerbeständen, was das Umsatz- und Ergebniswachstum auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz verlangsamte. Kunden hatten bereits in den vergangenen Quartalen ihre Bestände an Glasfläschchen reduziert. Dies führte zu einem organischen Rückgang im Segment Primary Packaging Glass um 11% im Jahresvergleich, der jedoch durch das starke Geschäft von Plastics & Devices kompensiert wurde. Da der Abbau von Lagerbeständen in den nächsten Monaten sukzessive nachlässt und der Hochlauf neuer Produktlinien einsetzt, erwartet das Management ein starkes zweites Halbjahr. Bei unveränderten Schätzungen bestätigt mwb research das Kursziel und das KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken