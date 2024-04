Ein neuer Trend rund um Fake-Shops greift aktuell um sich. Wovor die Verbraucherzentrale warnt und warum Fake-Shops gerade im Fahrradhandel besonders gute Chancen haben, dass Kund:innen darauf reinfallen. Pünktlich zum Frühjahr kaufen viele Kund:innen Fahrräder und Fahrradzubehör. Rund zwei Drittel des Umsatzes werde, so erklärt ein Experte, in diesem Segment in den Monaten zwischen März und Juni gemacht. Und gerade jetzt suchen angesichts des frühlingshaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...