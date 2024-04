Vulcan Energy Resources hat in seiner Lithium-Extraktionsanlage im rheinland-pfälzischen Landau die Produktion von klimaneutralem Lithiumchlorid gestartet. Nach Angaben des australisch-deutschen Unternehmens handelt es sich dabei um das erste Lithium, das vollständig in Europa hergestellt wurde. Kurz zur Einordnung: Vulcan will Lithium aus geothermischer Sole gewinnen und so eine lokale Quelle für nachhaltiges Lithium in Europa schaffen. Die kombinierte ...

