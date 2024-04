Die Aktie des Turbinenbauers Nordex führt am Donnerstag den MDAX an. Während der Gesamtmarkt nach den überraschend hohen Inflationsdaten aus den USA vom Mittwoch weiter unter Druck steht, profitiert Nordex von einer positiven Studie des Bankhauses Metzler. Die Aktie klettert auf den höchsten Stand seit Ende Juli 2023.Metzler-Analyst Guido Hoymann rechnet in einer neuen Studie weiter mit positiven Nachrichten von Nordex und hob die Schätzungen an. Das Votum wurde von "Hold" auf "Buy" nach oben geschraubt ...

