DexCom, ein Unternehmen im medizinischen Gerätebereich, das sich auf die Entwicklung von Systemen zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung spezialisiert hat, steht nach dem Verkauf von Unternehmensaktien durch einen hochrangigen Insider in den Nachrichten. Diese Systeme sind entscheidend, um Menschen mit Diabetes zu helfen, ihre Blutzuckerwerte in Echtzeit zu verwalten. Der betreffende Insider, der auch an der Spitze des Unternehmens steht, veräußerte eine bedeutende Anzahl an Aktien des Unternehmens im Wert von über 6,8 Millionen US-Dollar. Ein von dem Insider zuvor aufgesetzter Handelsplan gestattete diesen Verkauf, der am 8. April 2024 stattfand, und half dabei, Bedenken bezüglich Insidergeschäften zu vermeiden. Interessenskonflikte werden dabei vermieden, da der Plan schon einige Monate im Voraus festgelegt wurde. Trotz dieses Verkaufs bleibt der Insider [...]

