Anleger, die vor einem Jahr in die NexGen Energy-Aktie (WKN: A1WZPW) investierten, dürfen sich über eine Top-Rendite von +120% in den letzten zwölf Monaten freuen. Was macht den Uran-Explorateur so erfolgreich? Kann die Mega-Performance in Zukunft noch weitergehen? NexGen Energy vorgestellt NexGen Energy Ltd. mit Sitz in Vancouver in Kanada ist ein Uranexplorationsunternehmen. Das Unternehmen exploriert und erschließt mehrere Projekte auf dem unternehmenseigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...