SHANGHAI (IT-Times) - Die chinesische E-Commerce- und Logistik-Plattform JD.com wird stark in die Erstellung von Videoinhalten investieren, gab das Unternehmen bekannt. JD.com Inc. (Nasdaq: JD, ISIN: US47215P1066) kündigte am 10. April 2024 an, eine Investition von einer Mrd. Yuan in Geldanreize zu stecken,...

Den vollständigen Artikel lesen ...