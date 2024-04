Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte neuen Programmtext beachten!!Sonntag, 19. Mai 2024, 22.00 UhrNeue FolgenDan Sommerdahl - Tödliche IdylleMord und WeinFrei nach den Romanen von Anna GrueDie Winzerin Beatrice Werner wird auf ihrer Geburtstagsparty ermordet aufgefunden. Die Weinkönigin hatte kurz vor der Tat einen Liebhaber empfangen.Obwohl der Fall volle Konzentration verlangt, ist Dan nicht ganz bei der Sache. Denn Otto wurde freigesprochen. Dan hatte diesen kürzlich wegen Anstiftung zum Drogenhandel überführt und zweifelt an dem Urteil.Beatrice Werner ist in ihrem Weinkeller erstickt, da jemand die Lüftungsanlage für die Gärungsgase ausgestellt hatte. Das Bild der erfolgreichen und glücklichen Unternehmerin, das die trauernden Angehörigen zeichnen, stellt sich schnell als Schein heraus: Beatrice hatte ein Alkoholproblem und behandelte ihr privates Umfeld wie Abschaum - unter anderen ihren Ex-Mann Carl Bendix. Carl war uneingeladen bei der Feier aufgekreuzt und mit der High-Society-Lady in Streit geraten. Wollte er die plötzliche Scheidung nicht akzeptieren? Und war er es, mit dem Beatrice kurz vor ihrem Tod Sex hatte?Auch Vigga, ihre einzige Tochter, scheint etwas zu verheimlichen. Um das Erbe ging es der jungen Frau allerdings wohl kaum, denn anders als von der Familie behauptet, steht die Winzerei kurz vor dem Konkurs. War Beatrice deshalb im Austausch mit dem französischen Weinbauer Jean-Pierre Delacroix? Als dieser tot aufgefunden wird, eskaliert die familiäre Situation, führt aber Dan und Flemming auf die entscheidende Spur zum Täter.Marianne macht sich Sorgen um Dan. Offenbar verbringt ihr Ex-Mann kaum Zeit mit seiner neuen Freundin Josefine. Ist er noch nicht über ihre gemeinsame Ehe hinweggekommen?Free-TV-PremiereVier neue Folgen "Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle" werden sonntagabends ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5755226