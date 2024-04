An der deutschen Börse notiert die Aktie von Borussia Dortmund GmbH KGaA aktuell ein wenig leichter. Das Papier notiert derzeit bei 3,43 Euro. Jahreschart der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA-Aktie, Stand 11.04.2024 An der Börse liegt der Anteilsschein von Borussia Dortmund GmbH KGaA gegenwärtig im Minus.

Den vollständigen Artikel lesen ...