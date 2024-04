Delta: 1. Quartal besser als erwartet, wie geht es weiter? Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 11.04.2024

AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Delta

WKN: A0MQV8 - ISIN: US2473617023 - Kürzel: DAL

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 46,15 US-Dollar

Marktkapitalisierung: 29,52 Mrd. US-Dollar

Umsatz 2023: 58,05 Mrd. US-Dollar

Eigenkapitalquote: 13,70 %

KGV 2024*: 7,14 %

4 Wochen Performance: - 7,72 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 0,87 %

Branche: Fluggesellschaft

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die Fluggesellschaft hat bei der Präsentation der Ergebnisse für das 1. Quartal versichert, dass sie keinen Rückgang der Nachfrage erwartet. Der typisch saisonale Buchungsrückgang für die Zeit vor der Sommersaison sei in diesem Jahr ausgeblieben. Für die US-amerikanischen Feiertage Memorial Day Ende Mai und dem Unabhängigkeitstag am 04. Juli sieht die Auslastung sehr gut aus. Die Reisen von Privatreisen vor der Sommersaison sind stabil, die Geschäftsreisen zögen weiter an.

Im normalerweise reiseschwachen ersten Quartal flog die Airline schwarze Zahlen ein. Der Umsatz im Kerngeschäft stieg um gut 6 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn im 1.Quartal belief sich auf 37 Mio. US-Dollar, was zwar überschaubar ist, aber deutlich über dem Wert des Vorjahres liegt, wo noch 363 Mio. US-Dollar Verlust eingeflogen wurden. Der Gewinn wurde auch durch Wertberichtungen getrübt. Würden diese unberücksichtigt bleiben, beliefe sich der Gewinn auf 288 Mio. US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt deutlich weniger Gewinn erwartet.

Für das 2. Quartal stellt die Airline einen Gewinn pro Aktie von 2,20-2,50 US-Dollar in Aussicht, für das Gesamtjahr 2024 rechnet die Airline mit einem Gewinn von 6-7 US-Dollar pro Aktie...

