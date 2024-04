Die Aktie von MicroStrategy ist in den vergangenen Monaten rasant gestiegen, was auch die Bewertung in luftige Höhen getrieben hat. Zahlreiche Marktteilnehmer halten das für übertrieben und spekulieren daher auf fallende Kurse. Bislang waren Wetten gegen den Bitcoin-Profiteur aber ein teures und unprofitables Unterfangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...