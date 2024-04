Ein US-Startup arbeitet an aufblasbaren Wohnmodulen für den Weltraum. Eines soll sogar die Größe eines Stadions erreichen. Der Mitgründer träumt bereits von einer Stadt auf dem Mond. Ein aufblasbares Wohnmodul in der Größe eines Stadions, um im Weltall leben zu können? Was bizarr klingt, möchte das US-Startup Max Space in die Realität umsetzen.AnzeigeAnzeige 2026 sollen Tests im Weltraum stattfinden "Das Problem mit dem heutigen Weltraum ist, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...