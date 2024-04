Nach einem schwachen Handelsverlauf am Vortag dürften sich die US-Börsen am Donnerstag stabilisieren. Am Mittwoch hatte eine überraschend hohe Inflation im Monat März die Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen in der weltgrößten Volkswirtschaft weiter schwinden lassen. Vor dem Hintergrund insgesamt starker US-Konjunkturdaten und der anstehenden Berichtssaison über das erste Quartal konzentrieren sich ...

