Der Kölner Versicherer Newline Europe will sein Cyberversicherungsgeschäft europaweit ausbauen und konnte zu diesem Zweck Johannes Beckers als Head of Cyber gewinnen. Der Experte für Cyberrisiken wechselt von der Zurich Gruppe Deutschland zu Newline Europe. Die Newline Europe Versicherung AG (Newline Europe) hat mit Johannes Beckers einen erfahrenen Experten für den europaweiten Ausbau des Cyberversicherungsgeschäfts gewonnen. In seiner neuen Rolle als Head of Cyber soll er das Wachstum und die ...

