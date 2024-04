VON POLL IMMOBILIEN hat beleuchtet, wie sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in kleineren Universitätsstädten in Deutschland im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 entwickelt haben. Demnach ist in 40 der 46 betrachteten Standorten ein Rückgang zu verzeichnen. Teuerstes Pflaster ist Konstanz. Viele der kleineren Universitätsstädte hierzulande sind bekannt für ihre malerischen Gassen und Innenstädte sowie eine lebendige, akademische Gemeinschaft. Immer mehr Menschen entdecken die Vorzüge kleinerer ...

