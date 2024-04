Eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten hat den Investoren an den US-Aktienmärkten am Mittwoch die Stimmung vermiest. Die Indizes rutschten ins Minus und insbesondere die zinssensiblen Tech-Titel geraten bei solchen Nachrichten unter Druck. Auch die PayPal-Aktie sackte ins Minus, wenn auch nur moderat. Außerdem gibt es ein weiteres Signal, das Anleger auf dem Schirm haben sollten.Im März beschleunigte sich der Preisauftrieb in den USA unerwartet deutlich. Die Verbraucherpreise ...

