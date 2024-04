Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen auf ihrer April-Sitzung am Donnerstag wie erwartet unverändert gelassen. Die Währungshüter deuteten aber eine bevorstehende Zinswende an: Sollte beim EZB-Rat die Zuversicht weiter wachsen, dass die Inflation sich nachhaltig dem Zielwert annähere, "wäre eine Lockerung der aktuellen geldpolitischen Straffung angemessen", teilte die Notenbank nach ihrer Sitzung mit. Angesichts rückläufiger Inflation in der Euro-Zone rechnen die meisten Experten inzwischen ...

