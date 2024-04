Mit dem Erwerb einer ersten neuen Tochter (Stork) erweitert BILFINGER sein Programm als Industriedienstleister, wofür Chef Matti Jäkel (seit 35 Jahren in der Firma) Akquisitionen bis zu einem Volumen von 5 Mrd. € Umsatz einkalkuliert. Das ergäbe inklusive Stork einen Zielumsatz von über 10 Mrd. €. Mit einem Marktwert von aktuell 1,6 Mrd. € wären diese Größen bei Weitem nicht ausgeschöpft, zumal die Ertragsqualität nach sechs Umbaujahren erkennbar stabilisiert ist. Das aktuelle KGV von 10,5 für dieses Jahr lässt sich bis 12,5/13 hochrechnen, wenn die geplanten Ziele bestätigt werden. Wir erhöhen das Kursziel für BILFINGER auf 58 €, was dem Spitzenkurs von 84 € in 2013 entspräche.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 15! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 15 u. a.:- Die Zinserwartungsblase ist geplatzt- Die Fed weitet ihren Fahrplan für 3 Zinsschritte deutlich aus- Frische Signale kommen von DÜRR- Die sichersten Frühindikatoren der Konjunktur sind die Rohstoffe- Das DAX-Sentiment ist gekippt- TUI ist zurück - Was lässt sich daraus machen?- Bei GRENKE läuft es wieder - nur der Kurs noch nichtIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info