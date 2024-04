Die EZB hat vorhin wie erwartet die Zinsen unverändert gelassen, nun begründet EZB-Chefin Lagarde die Entscheidung in ihrer Pressekonferenz: wann sinken die Zinsen? Lagarde ist in der Zwickmühle nach den gestrigen Inflations-Daten aus den USA (siehe den Artikel "Zinsen: EZB-Chefin Lagarde in Zwickmühle - unabhängig von der Fed?"). - Wirtschsft bleibt schwach - schwache Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...