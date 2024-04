Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Der EZB-Rat habe wie erwartet beschlossen, die drei Leitzinssätze der EZB unverändert zu belassen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Inflation sei weiter zurückgegangen, was v.a. dem schwächeren Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln und Waren zuzuschreiben sei, so die Währungshüter. Auf einen Zinspfad wolle man sich nicht festlegen, sondern die künftigen Entscheidungen von der Datenlage abhängig machen. ...

