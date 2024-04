ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe bislang noch keine Jahresprognose für den Auftragseingang gegeben, wie es in der Vergangenheit üblich gewesen sei, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte glaubt daher, dass das Hauptaugenmerk auf der Auftragszahl liegen wird, die angesichts der sich verschlechternden Marktbedingungen schlechter als erwartet ausfallen könnte./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 13:10 / GMT



ISIN: DE000A0WMPJ6

