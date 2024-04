FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet C-Aktie nach einer Cloud-Konferenz von 170 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Veranstaltung habe ganz im Zeichen Künstlicher Intelligenz (KI) gestanden, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fachmann wertete die vorgestellten Lösungen in diesem Bereich und die zahlreichen "KI-Partnerschaften" positiv. Die Google-Mutter dürfte in den kommenden Jahren zu den größten Profiteuren des branchenübergreifenden Trends hin zu einem verstärkten KI-Einsatz gehören./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 14:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 14:53 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US02079K1079

