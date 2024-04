Inflationsdaten bringen Unsicherheit in die Märkte. Mit der richtigen Strategie und den richtigen Aktien fahren Anleger auch in diesen Zeiten gut In den USA fiel die Teuerungsrate im März höher aus, als von den Beobachtern erwartet wurde.Das belastet aktuell nicht nur die Märkte, sondern schürt auch die Sorge, dass die Notenbank Fed die Zinsen langsamer senken könnte, als bislang angenommen. Jamie Dimon, Chef der US-Großbank JP Morgan, schreibt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...