© Foto: dpa-Bildfunk



Der Chemieriese hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass er die Entlassung aller Mitarbeiter seines finnischen Werks für Batteriematerialien erwägt. Die Aktie fällt zeitweise auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten.BASF wird in der nächsten Woche mit den Verhandlungen über Entlassungen beginnen, von denen eine "hohe zweistellige" Zahl von Mitarbeitern am Standort Harjavalta in Finnland betroffen sein könnte, so das Unternehmen. Das Werk werde demnach seit Jahren durch bürokratische Hindernisse und den Widerstand von Umweltgruppen aufgehalten. Die Harjavalta-Anlage sollte dem Hersteller helfen, einen größeren Teil der Lieferkette für Elektrofahrzeuge von Asien nach Europa zu verlagern. Das …